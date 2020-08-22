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Видеонаблюдение обеспечено во всех образовательных организациях Пензы — Голодяев

11:15 | 22.08.2020 | Образование

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Пенза, 22 августа 2020. PenzaNews. Видеонаблюдение обеспечено во всех образовательных организациях на территории Пензы. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Видеонаблюдение обеспечено во всех образовательных организациях Пензы — Голодяев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день видеонаблюдением оборудованы все школы, детские сады и учреждения допобразования», — сказал он в ходе заседания антитеррористической комиссии Пензы, состоявшегося в городской администрации в минувшую пятницу, 21 августа.

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По информации пресс-службы мэрии, в текущем году видеонаблюдение появилось в четырех школах, пяти детских садах и двух учреждениях дополнительного образования. В целом на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций города в 2020 году предусмотрено более 26 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 марта 2019 года начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин, выступая с отчетом о работе ведомства за 2018 год на сессии Законодательного собрания региона, заявил, что оборудование детских садов и школ системами видеонаблюдения не решает проблему безопасности.

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