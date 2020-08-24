В Пензенской области доплату за классное руководство будут получать около 7 тыс. педагогов Образование

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. 6 тыс. 678 педагогов Пензенской области будут получать ежемесячную федеральную доплату в размере 5 тыс. рублей за классное руководство с 1 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Будут сохранены и уже установленные в Пензенской области выплаты классным руководителям: доплаты в размере от 40% до 60% от величины базового оклада в размере 7 тыс. 973 рублей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что запланирована индексация базового оклада на 3% с 1 октября.

«Размер оклада составит 8 тыс. 212 рублей», — уточнили в Минобразования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», распоряжением правительства России от 15 августа утверждено распределение между регионами иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 24,7 млрд. рублей на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.

Согласно тексту документа, Пензенская область в 2020 году получит на эти цели 175 млн. 634,1 тыс. рублей.