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В Пензенской области ученики младших классов получат дневники с информацией о волонтерстве

17:30 | 31.08.2020 | Образование

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Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Дневник школьника Пензенской области, который в преддверии 2020–2021 учебного года изготовлен по заказу министерства образования региона тиражом 55,4 тыс. экземпляров, посвящен теме волонтерства. Об этом сообщила первый проректор Института регионального развития Елена Прохорова.

В Пензенской области ученики младших классов получат дневники с информацией о волонтерстве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Каждая четверть дневника посвящена своему направлению волонтерства», — сказала она журналистам в понедельник, 31 августа.

Елена Прохорова уточнила, что первая четверть пройдет под эгидой экологического волонтерства, вторая — социального, а третья и четвертая — добровольчества в сферах спорта и культуры.

Помимо этого, по ее словам, на страницах отражены еще две темы: 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая была выбрана в качестве основной при оформлении дневника в прошлом учебном году, и внесения изменений в Конституцию России.

Первый проректор Института регионального развития обратила внимание на то, что в течение учебного года каждому ребенку будет предложено создать свое «дерево добрых дел» — после участия в волонтерских акциях и мероприятиях они будут получать стикеры и наклеивать их на один из разворотов дневника.

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