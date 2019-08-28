Дневник школьника посвятили 80-летию Пензенской области и 75-летию Великой Победы Образование

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Дневник школьника Пензенской области, который в преддверии 2019–2020 учебного года изготовлен по заказу министерства образования региона тиражом 54 тыс. 650 экземпляров, посвящен двум знаменательным датам.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это 80-летие со дня образования Пензенской области, которое отмечалось 4 февраля 2019 года, а также предстоящее 75-летие Великой Победы, в честь которого 2020-й объявлен Годом памяти и славы.

Авторами-составителями дневника стали заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области, доктор педагогических наук Владимир Полукаров и первый проректор Института регионального развития, кандидат исторических наук Елена Прохорова.

По словам Владимира Полукарова, отличительной особенностью дневника в этом году стало то, что он задуман как средство совместной работы детей, их родителей и педагогов.

«Это самое главное. Не просто записывать параграф и номер упражнения, а знакомиться с нашей историей», — отметил он в ходе презентации, состоявшейся в форме авторского методического урока в Институте регионального развития в среду, 28 августа.

Владимир Полукаров напомнил, что дневник школьника Пензенской области издается по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

«Иван Александрович Белозерцев, он кандидат педагогических наук, знает очень хорошо образование, очень профессионально к нему относится, и вот он поручил нам эту работу», — пояснил автор-составитель.

Он призвал детей и педагогов после знакомства с дневником высказать свои замечания, а также предложения по тематике, которая должна стать определяющей в следующем учебном году.

В свою очередь Елена Прохорова уточнила, что ученики 2–5 классов получат дневники в своих школах 1 или 2 сентября.