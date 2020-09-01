В «Арбековской заставе» торжественно открыта новая школа Образование

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Новая школа на 800 мест, построенная в 2019 году в микрорайоне «Арбековская застава» города Пензы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», торжественно открыта в День знаний.

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В качестве почетного гостя праздничную линейку посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Повышение качества образования, забота о подрастающем поколении являются ключевыми задачами, которые ставятся в национальном проекте «Образование», — отметил он.

Игорь Комаров добавил, что новая школа, оснащенная современным оборудованием, служит подтверждением того, что поручение президента России Владимира Путина достойно выполняется в Пензе.

Полпред пожелал учителям быть требовательными и в то же время с душой относиться к ученикам, а родителям — всегда поддерживать своих детей.

В завершение официальной части символический ключ от школы, которой присвоен номер 78, был вручен директору Юрию Каленову.

После этого он провел для гостей экскурсию. Руководитель учреждения сообщил, что обучение в школе будет носить информационно-технический, физико-химический, биолого-химический уклоны, и продемонстрировал оборудование, призванное сделать процесс освоения новых знаний интересным и эффективным.

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По информации пресс-службы областного правительства, в создание новой школы на улице Генерала Глазунова в Пензе вложено более 484 млн. рублей.

В здании предусмотрены шесть компьютерных классов, актовый зал на 270 мест с экраном, проектором и акустическим оборудованием, библиотека, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, столовая на 400 мест с оснащенным пищеблоком полного цикла, помещения для занятий хореографией и спортом, кабинет психолога и медицинский блок, где будет работать в том числе стоматолог.

На прилегающей территории расположены игровые зоны, спортивные площадки и футбольное поле с искусственным покрытием.