Пострадавшим от пандемии коронавируса предложено пройти бесплатное обучение Образование

Пенза, 4 сентября 2020. PenzaNews. Министерство просвещения РФ и союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» организовали бесплатное обучение граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, которое в Пензенской области будет осуществляться по 18 направлениям.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте WorldSkills Russia, в регионе обучение доступно по следующим профессиональным компетенциям: «Администрирование отеля», «Веб-дизайн и разработка», «Дошкольное воспитание», «Инженерный дизайн CAD», «Кирпичная кладка», «Кондитерское дело», «Лабораторный химический анализ», «Малярные и декоративные работы», «Поварское дело», «Преподавание в младших классах», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Ресторанный сервис», «Сварочные технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Технологии моды», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Хлебопечение» и «Электромонтаж».

Читайте также

В Пензенской области за полгода число безработных выросло почти в 5 раз

Принять участие в программе переподготовки и повышения квалификации могут три категории граждан: находящиеся под риском увольнения, выпускники образовательных организаций и ищущие работу пензенцы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, обучение в очном режиме будет осуществляться только на аккредитованных союзом «Ворлдскиллс Россия» площадках, которые используются при проведении регионального чемпионата, а также на базе мастерских, оснащенных в рамках национального проекта «Образование».

В Пензенской области это шесть колледжей — социально-педагогический, современных технологий переработки и бизнеса, информационных и промышленных технологий, агротехнологический, транспортных технологий, архитектурно-строительный, а также Пензенский государственный технологический университет.