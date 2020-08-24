В Пензенской области за полгода число безработных выросло почти в 5 раз Экономика

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Число граждан, состоящих на учете в службе занятости и официально признанных безработными, выросло в Пензенской области по итогам первого полугодия 2020 года почти в пять раз. Это следует из доклада о социально-экономическом положении региона в январе-июле текущего года, который имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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Согласно представленным сведениям, на конец января статус безработного имели 5 тыс. 295 человек, по итогам февраля — 5 тыс. 291, марта — 5 тыс. 238.

К концу апреля их число выросло до 11 тыс. 203, за май оно увеличилось еще больше — до 18 тыс. 943, а по итогам июня достигло 24 тыс. 942.

При этом в течение 2019 года такого резкого изменения количества безработных граждан в Пензенской области не наблюдалось. На протяжении 12 месяцев оно варьировалось от 5 тыс. 300 до 5 тыс. 700.

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По данным выборочных обследований, численность рабочей силы к концу июня 2020 года составляла 632,2 тыс. человека. Из них, в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ), 595,8 тыс. человек — 94,2% — классифицировались как занятые, 36,4 тыс. — 5,8% — как безработные, то есть не имели доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

