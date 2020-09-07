Под Пензой стартовал слет юнармейских отрядов Образование

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Региональный слет юнармейских отрядов начал свою работу 7 сентября в загородном лагере «Радуга» в Пензенской области в рамках II международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Более 150 юнармейцев из 22 районов Пензенской области стали участниками слета», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ходе церемонии открытия подростков поприветствовали министр образования региона Александр Воронков и военный комиссар области Андрей Сурков.

«В течение трех дней юнармейцы пройдут военно-строевую подготовку, примут участие в конкурсах, играх, викторинах», — отметили в министерстве образования.