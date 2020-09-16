В школах и детсадах приняты все необходимые меры профилактики коронавируса — Воронков Образование

Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Все необходимые меры профилактики коронавируса приняты в школах и детских садах Пензенской области. Об этом заявил министр образования региона Александр Воронков.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приоритетом образовательной политики в период [...] режима повышенной готовности является сохранение здоровья наших детей», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве образования региона в среду, 16 сентября.

Глава областного ведомства напомнил, что введены так называемые «утренние фильтры».

«Проводится термометрия и детям, и сотрудникам. [...] Также обрабатываются поверхности рук дезинфицирующим составом. Такие установки стоят как в коридорах, так и в каждом классе. Наличие средств дезинфекции в полном объеме предполагает не однократную, а многократную уборку помещений с использованием данных средств», — пояснил Александр Воронков.

По его словам, расписание в школах скорректировано таким образом, чтобы дети из разных классов как можно меньше контактировали друг с другом.

«В основном у нас начинаются занятия с 8.00. С периодичностью 15 или 30 минут различные параллели классов приходят в школу, чтобы и перемены, и уроки начинались в разное время», — уточнил министр.

Читайте также

На дистанционное обучение переведены 12 классов школ Пензенской области

Руководитель регионального ведомства подчеркнул, что особое внимание уделено деятельности пищеблоков, работники которых должны постоянно находиться в перчатках и масках.

«В отличие от педагогических работников: в процессе преподавания материала педагогический работник может находиться без маски. [...] Вне педагогической работы взрослые работники образовательной организации должны носить маски в школах», — отметил он.

Александр Воронков добавил, что ограничено посещение школ родителями: директорам учреждений и классным руководителям рекомендовано приглашать их для очного общения только в случае крайней необходимости.

«В каждой школе есть рециркуляторы воздуха, [...] они безопасны полностью, и режим проветривания обеспечен. [...] Те предметы, которые возможно проводить на свежем воздухе, такие как физкультура, трудовое обучение, только при наличии соответствующей одежды — соответствующей сезону — можно проводить вне здания школы. Это тоже рекомендация», — пояснил министр образования Пензенской области.