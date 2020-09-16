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После пропуска одного дня в детсаду и школе справка является обязательной — Роспотребнадзор

18:18 | 16.09.2020 | Образование

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Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Наличие справки от врача о состоянии здоровья ребенка после его отсутствия в детском саду или школе даже в течение одного дня является обязательным. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова.

После пропуска одного дня в детсаду и школе справка является обязательной — Роспотребнадзор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Родители разные. Кто-то скажет о том, что у ребенка есть недомогание, а кто-то и не скажет. Мы настаиваем на том, чтобы были справки о состоянии здоровья», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве образования региона в среду, 16 сентября.

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Татьяна Малова обратила внимание на то, что в текущей ситуации, когда сохраняются риски распространения коронавирусной инфекции COVID-19, нужно быть особенно бдительными.

По ее словам, усиленные меры предосторожности призваны предотвратить контакты больных детей со здоровыми.

Комментируя неудобства, сопряженные с получением справки в поликлинике, где нередко у кабинета врача скапливается очередь, замруководителя управления Роспотребнадзора призвала родителей не допускать пропуска детьми занятий без причины.

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