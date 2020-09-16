Разработан алгоритм действий при выявлении коронавируса в детсаду, школе, ссузе или вузе Образование

Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин направил в адрес министра образования региона Александра Воронкова алгоритм основных противоэпидемических мероприятий, которые должны быть проведены в детском саду, школе, ссузе или вузе при возникновении случаев заражения коронавирусом, заболевания ОРВИ или внебольничной пневмонией.

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По словам Александра Воронкова, данные рекомендации, которые начали действовать в минувший вторник, 15 сентября, доведены до руководства всех образовательных организаций региона.

Министр сообщил, что при регистрации одного или одномоментно двух случаев заражения COVID-19 среди детей контактный класс или группа распускаются на 14-дневный домашний карантин.

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«Приказом руководителя образовательной организации [...] объявляется перевод на дистанционную форму [обучения]», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве образования Пензенской области в среду, 16 сентября.

Александр Воронков пояснил, что если информация о возможном инфицировании ребенка поступила от родителей, но данный факт еще лабораторно не подтвержден, руководитель учреждения может принять решение о кратковременном переводе класса или группы на дистанционное обучение до получения дальнейших предписаний от Роспотребнадзора.

«Допустим, не подтвердился случай COVID-19, это обычное респираторное заболевание, то один-два дня дети побыли [дома] и возвращаются с дистанционной формы обучения», — отметил он.

В свою очередь заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова, которая также принимала участие в пресс-конференции, акцентировала внимание на том, что при роспуске класса или группы на карантин продолжительностью 14 дней дети все это время находятся под наблюдением педиатра.

«Если есть какие-то проявления заболевания, ребенок обследуется тут же. Если же нет, [...] то только на 8–10 день течения этого карантина ребенок обследуется на COVID-19», — сказала она.

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Комментируя ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в Пензенской области, Татьяна Малова сообщила, что за минувшую неделю зарегистрировано 3 тыс. 129 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 235 на 100 тыс. населения.

«Процент заболевших детей из всей этой структуры всего лишь 14,4%. Это дети до 14 лет», — уточнила она.

Вместе с тем, по ее словам, в текущей ситуации класс или группа будут распускаться на карантин уже при отсутствии 20% детей, а не 30% и более, как это было предписано ранее.

«То есть так же приказом руководителя организации класс распускается на дистанционное обучение для того, чтобы минимизировать вот эти все риски», — пояснила Татьяна Малова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 16 сентября на дистанционное обучение переведены 12 классов школ Пензенской области.

В связи с выявлением случаев заражения COVID-19 на карантин отправлены пять классов в школах Пензы, Заречного и Мокшанского района, а также три группы в детсадах Пензы и Заречного. Еще семь классов в школах Пензы закрыты на карантин в связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ.