В Пензенской области создан совет при губернаторе по науке и высшему образованию Образование

Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Совет при губернаторе Пензенской области по науке и высшему образованию создан распоряжением, которое подписал глава региона Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, в состав совета включены 26 человек.

Возглавил его губернатор Иван Белозерцев. Заместителями председателя стали зампреды областного правительства Олег Ягов и Валерий Беспалов, а также министр образования региона Александр Воронков, ответственным секретарем — замминистра образования Елена Петросова.

В состав совещательного и экспертно-консультативного органа также вошли министры: сельского хозяйства Роман Калентьев, труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан, промышленности и инновационной политики Михаил Торгашин.

Пензенский государственный университет в совете будут представлять ректор Александр Гуляков, проректор по научной работе и инновационной деятельности Сергей Васин, проректор по учебной работе Виктор Механов, начальник управления стратегического развития и системы качества Виталий Плоткин, директор политехнического института Геннадий Козлов, директор медицинского института Александр Митрошин и директор педагогического института Ольга Сурина.

Кроме того, в состав совета включены ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Сергей Болдырев; ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев и проректор по научно-исследовательской работе Алексей Носов; ректор Пензенского государственного технологического университета Дмитрий Пащенко и проректор по научной работе Дмитрий Трокоза; а также начальник филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в Пензе Александр Цаплюк.

Помимо этого, в составе совета будут работать представители группы компаний «Дамате» — руководитель проекта по внедрению концепции устойчивого развития ООН Геннадий Букин и директор по растениеводству пензенского подразделения Андрей Морунков.

Также в совет вошли исполнительный директор некоммерческого партнерства «Союз пензенских строителей» Виктор Галкин, депутат Госдумы, председатель региональной ассоциации сельхозтоваропроизводителей Иван Фирюлин и президент объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области» Олег Шаповал.