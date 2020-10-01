EN
19:41:38 Четверг, 1 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В эко-квартале «Запрудный» завершено строительство школы

19:03 | 01.10.2020 | Образование

Печать

Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Строительство школы в эко-квартале «Запрудный» на улице Ладожской в Пензе завершено. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госжилстройтехинспекции Пензенской области в четверг, 1 октября.

В эко-квартале «Запрудный» завершено строительство школы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Коронавирус немного задержал рабочих, но объект, возведенный в новом жилом микрорайоне, построили», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что новая школа рассчитана на 1,1 тыс. мест.

«Ученики младших, средних и старших классов будут заниматься в разных частях школы», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», контракт на строительство школы в эко-квартале «Запрудный» был заключен с ООО «Строй-Партнер». Его цена — более 840 млн. рублей.

Изначально планировалось завершить работы до 10 августа 2020 года. В соответствии с дополнительным соглашением к контракту, этот срок был перенесен на 28 августа.

Новости партнеров
Читайте также
Восстановлен прижизненный облик человека, останки которого нашли под Пензой В Пензе пожилые осужденные и ветераны уголовно-исполнительной системы сыграли в шахматы
В Пензе пресечена деятельность подпольного казино Умная колонка «Капсула» с Марусей появилась в пензенских офисах «Ростелекома»
Пенсионерка из Пензы взяла в банке кредит и перевела мошенникам 265 тыс. рублей Прокуратура выявила нарушения в работе департамента соцразвития Заречного
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама