В эко-квартале «Запрудный» завершено строительство школы Образование

Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Строительство школы в эко-квартале «Запрудный» на улице Ладожской в Пензе завершено. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госжилстройтехинспекции Пензенской области в четверг, 1 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Коронавирус немного задержал рабочих, но объект, возведенный в новом жилом микрорайоне, построили», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что новая школа рассчитана на 1,1 тыс. мест.

«Ученики младших, средних и старших классов будут заниматься в разных частях школы», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», контракт на строительство школы в эко-квартале «Запрудный» был заключен с ООО «Строй-Партнер». Его цена — более 840 млн. рублей.

Изначально планировалось завершить работы до 10 августа 2020 года. В соответствии с дополнительным соглашением к контракту, этот срок был перенесен на 28 августа.