Новая школа стала самой большой в Пензе по площади и числу ученических мест Образование

Пенза, 4 октября 2020. PenzaNews. Новая школа, построенная в эко-квартале «Запрудный», стала самой большой в Пензе по площади и числу ученических мест. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Фото: Pnzreg.ru

«Здание школы, возведенное в дальнем Арбеково, рассчитано на 1 тыс. 100 ученических мест, а общая площадь составляет 19 тыс. 765 кв. метров. На сегодняшний день это самая большая школа в Пензе», — написал он на своей странице в Facebook.

Олег Ягов добавил, что в здании, которое стало вторым корпусом школы №74, имеются двухуровневый библиотечный комплекс, актовый зал на 695 мест, два спортивных зала и один хореографический, два обеденных, медицинский блок, атриум, три компьютерных класса, кабинеты технологии, робототехники, а также игровые комнаты для учеников начального звена.

Контракт на строительство школы в эко-квартале «Запрудный» был заключен с ООО «Строй-Партнер». Его цена — более 840 млн. рублей.

Изначально планировалось завершить работы до 10 августа 2020 года. В соответствии с дополнительным соглашением к контракту, этот срок был перенесен на 28 августа.

Предполагалось, что школа примет первых учеников 1 сентября 2020 года, однако ее официальное открытие состоялось лишь 3 октября.