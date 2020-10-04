EN
09:47:48 Воскресенье, 4 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новая школа стала самой большой в Пензе по площади и числу ученических мест

09:25 | 04.10.2020 | Образование

Печать

Пенза, 4 октября 2020. PenzaNews. Новая школа, построенная в эко-квартале «Запрудный», стала самой большой в Пензе по площади и числу ученических мест. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Новая школа стала самой большой в Пензе по площади и числу ученических мест

Фото: Pnzreg.ru

«Здание школы, возведенное в дальнем Арбеково, рассчитано на 1 тыс. 100 ученических мест, а общая площадь составляет 19 тыс. 765 кв. метров. На сегодняшний день это самая большая школа в Пензе», — написал он на своей странице в Facebook.

Олег Ягов добавил, что в здании, которое стало вторым корпусом школы №74, имеются двухуровневый библиотечный комплекс, актовый зал на 695 мест, два спортивных зала и один хореографический, два обеденных, медицинский блок, атриум, три компьютерных класса, кабинеты технологии, робототехники, а также игровые комнаты для учеников начального звена.

Контракт на строительство школы в эко-квартале «Запрудный» был заключен с ООО «Строй-Партнер». Его цена — более 840 млн. рублей.

Изначально планировалось завершить работы до 10 августа 2020 года. В соответствии с дополнительным соглашением к контракту, этот срок был перенесен на 28 августа.

Предполагалось, что школа примет первых учеников 1 сентября 2020 года, однако ее официальное открытие состоялось лишь 3 октября.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе с начала года на пяти пешеходных переходах появилось контрастное освещение В Пензе награжден директор агропромышленного колледжа
Пензенская компания «Пегас-Авто» вступила в проект по повышению производительности труда Ситуация с долгами перед бизнесом в Пензенской области внимательно отслеживается — прокурор
Работу с бизнесом-сообществом необходимо выстраивать в атмосфере открытости — Канцерова В Пензенской области обсуждают изменение условий применения патентной системы налогообложения
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама