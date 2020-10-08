В школах Пензенской области на карантин закрыто 40 классов Образование

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. 40 классов в школах Пензы, Заречного, Кузнецка, Пензенского, Камешкирского, Тамалинского, Белинского и Шемышейского районов закрыто на карантин. Об этом сообщила и.о. министра образования Пензенской области Лилия Чащина в ходе совещания, посвященного мерам по предупреждению распространения коронавируса, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 8 октября.

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По ее словам, ученики этих классов переведены на дистанционное обучение.

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«В каждой образовательной организации проводятся жесткие утренние фильтры сотрудников и учащихся. Данные заносятся в специальные журналы термометрии. Для разведения потоков открыты все входы и выходы в здания. Каждый класс сидит в закрепленном кабинете», — сказала Лилия Чащина.

Она добавила, что расписание составлено таким образом, чтобы на перемены дети выходили в разное время.

«Это позволяет минимизировать контакты», — цитирует Лилию Чащину пресс-служба облправительства.