EN
19:06:20 Четверг, 8 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В школах Пензенской области на карантин закрыто 40 классов

12:33 | 08.10.2020 | Образование

Печать

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. 40 классов в школах Пензы, Заречного, Кузнецка, Пензенского, Камешкирского, Тамалинского, Белинского и Шемышейского районов закрыто на карантин. Об этом сообщила и.о. министра образования Пензенской области Лилия Чащина в ходе совещания, посвященного мерам по предупреждению распространения коронавируса, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 8 октября.

В школах Пензенской области на карантин закрыто 40 классов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, ученики этих классов переведены на дистанционное обучение.

Читайте также

Разработан алгоритм действий при выявлении коронавируса в детсаду, школе, ссузе или вузе

«В каждой образовательной организации проводятся жесткие утренние фильтры сотрудников и учащихся. Данные заносятся в специальные журналы термометрии. Для разведения потоков открыты все входы и выходы в здания. Каждый класс сидит в закрепленном кабинете», — сказала Лилия Чащина.

Она добавила, что расписание составлено таким образом, чтобы на перемены дети выходили в разное время.

«Это позволяет минимизировать контакты», — цитирует Лилию Чащину пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе на 95-м году жизни умер ветеран Валентин Малышев В Пензе осужден экс-чиновник областного правительства Игорь Балашов
В пензенской областной библиотеке пройдет выставка картин Германа Карпова Пензенскому ветерану Анатолию Шишкину исполнилось 100 лет
Прокуратура проверит информацию об отказе в страховой выплате при заражении коронавирусом В Заречном завершено расследование дела об убийстве мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама