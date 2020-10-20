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Переводить школы Пензенской области на дистанционное обучение пока не планируется

15:15 | 20.10.2020 | Образование

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Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Перевод школ Пензенской области на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением коронавируса пока не планируется. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Переводить школы Пензенской области на дистанционное обучение пока не планируется. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Там, где есть заболевание, в соответствии с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора директора школ принимают решение, уходят на самоизоляцию дети по классам, а, если где-то очаговое заболевание, то и школа может уйти», — сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей в ходе прямого эфира в Instagram во вторник, 20 октября.

По словам Ивана Белозерцева, текущая эпидобстановка в регионе дает возможность сохранить очную форму обучения.

«Если ситуация будет ухудшаться, то, конечно, будет принято такое решение — отправить детей на дистанционное обучение, но пока в этом необходимости нет», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что распускать школьников на каникулы досрочно в Пензенской области также не планируется, однако в случае осложнения ситуации данная мера не исключена.

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