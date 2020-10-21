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Два педагога из Пензенской области вошли в экспертный совет при Минпросвещения России

09:58 | 21.10.2020 | Образование

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Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Директор гимназии №44 города Пензы Александр Кистанов и учитель географии школы села Засечного, победитель регионального конкурса «Учитель года – 2019» Евгений Яковлев вошли в состав всероссийского экспертного педагогического совета при министерстве просвещения РФ.

Два педагога из Пензенской области вошли в экспертный совет при Минпросвещения России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Набор в состав новой структуры проходил путем открытого голосования, за время которого было подано свыше 212 тыс. голосов за кандидатов со всей страны.

Всего от учителей поступило 1 тыс. 779 заявок.

В итоге в экспертный совет вошли 168 педагогов с самым разным опытом и спецификой работы — от учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы до специалистов, обучающих детей с ОВЗ.

Стаж у представителей нового совета варьируется от 5 до 40 лет.

Первое заседание экспертного совета состоится в ближайшее время. Его темой станет работа педагогов в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте министерства образования Пензенской области.

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