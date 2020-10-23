В пензенском «Спутнике» открыты новые кабинеты по безопасности дорожного движения Образование

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Официальное открытие трех новых кабинетов, оформление которых посвящено безопасности дорожного движения и оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, состоялось в детском (юношеском) центре «Спутник» в Пензе.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, при проведении в них занятий по программе «Безопасность — дело общее» используются тренажеры «Пилот», «Веселый светофор» и «Антон. Травма».

На презентацию специализированных кабинетов были приглашены родители воспитанников детского центра. Они увидели, как проходит обучение по темам «Переходи дорогу правильно!», «Мой друг — велосипед», «Оказание первой помощи при кровотечениях». Также состоялась интерактивная игра «Знатоки дорожных наук».

В 2020 году «Спутник» наряду с другими 37 организациями дополнительного образования Пензенской области стал участником федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», благодаря чему удалось обновить оборудование для занятий.