В Пензенской области увеличат длительность школьных каникул Образование

Пенза, 24 октября 2020. PenzaNews. Длительность осенних школьных каникул должна быть увеличена в Пензенской области до двух недель. Соответствующее поручение губернатор Иван Белозерцев дал врио министра образования региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в облправительстве в субботу, 24 октября.

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Докладывая о текущей ситуации в образовательных организациях, Александр Воронков сообщил, что коронавирус диагностирован у 173 детей, на карантине находятся 90 классов, или 1,3% от общего количества, а также три школы и один детсад.

«Вышли с карантина школы Пензы, Заречного и Пензенского района. В учреждениях образования принимаются необходимые меры сдерживания распространения коронавирусной инфекции», — сказал врио министра.

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Иван Белозерцев подчеркнул, что необходимо строже контролировать соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в детсадах и школах, чтобы минимизировать число случаев заболевания не только коронавирусом, но и ОРВИ.

По его словам, будет правильно увеличить длительность каникул.

«Такая мера позволит нам сократить число заболевших как среди детей, так и среди взрослых — учителей, родителей, бабушек и дедушек школьников», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, осенние каникулы в регионе продлятся с 31 октября по 14 ноября.