Трое школьников из Пензы получат по 1 млн. рублей по итогам конкурса «Большая перемена» Образование

Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Трое учеников 11 классов образовательных организаций Пензы — Анастасия Филькина и Всеволод Ершов из губернского лицея, а также Наталья Эрдели из гимназии №6 — получат по 1 млн. рублей по итогам всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Восемь учащихся 9 и 10 классов удостоены призов по 200 тыс. рублей: Алла Щербакова из многопрофильной гимназии №13, Анна Лаштанкина из школы №20, Данила Аникин из школы №31, Виктория Колесникова из школы №60 и Артемий Фирсов из лицея современных технологий управления №2 города Пензы, а также представители Кузнецка — Мария Степочкина из школы №8, Тимофей Немоляев и Софья Сукова из школы №15», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по итогам конкурса губернский лицей Пензы вошел в топ-20 школ — в качестве награды он получит 2 млн. рублей на развитие образовательной среды.

«Большая перемена» — всероссийский конкурс для учащихся старших классов. Один из проектов платформы «Россия — страна возможностей». В 2020 году прошел впервые. Победителями стали 300 учеников 9–10 классов и 300 11-классников.

Планируется, что конкурс станет ежегодным. Старт нового сезона намечен на 28 марта 2021 года.