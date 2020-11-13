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В пензенском центре выявления одаренных детей впервые пройдет лингвистическая смена

09:49 | 13.11.2020 | Образование

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Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Первая профильная лингвистическая образовательная смена пройдет в центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области с 15 по 28 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В пензенском центре выявления одаренных детей впервые пройдет лингвистическая смена. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основной целью является комплексная подготовка участников к устному и письменному турам различных этапов предстоящих олимпиад по английскому языку», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что 30 человек, прошедших предварительный отбор, будут заниматься по пяти модулям: грамматика, технологии, вызовы современного мира, история и культура страны изучаемого языка.

В министерстве добавили, что в роли преподавателей выступят педагоги Пензенского государственного университета Татьяна Дубровская, Елена Костюшина, Ольга Мусорина, Наталья Данкова, Наталья Струнина; Светлана Сорокина из МГУ; учителя губернского лицея Анна Бичинова, Жанна Сергеенкова, Камиля Якупова; учителя школы №36 Анастасия Поршнева и Дарья Басова.

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