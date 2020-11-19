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В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2021 год

15:00 | 19.11.2020 | Образование

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Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области утвердило перечень вакантных должностей в рамках программы «Земский учитель» на 2021 год.

В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2021 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, в него включено три вакансии: учителя иностранного языка в школе имени Героя Советского Союза И.З. Сидорова в селе Пионер Кузнецкого района, учителя физической культуры школы №1 рабочего поселка Пачелма и учителя русского языка школы села Наскафтым Шемышейского района.

«Прием документов начнется 10 января и продлится до 15 апреля», — уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что участники программы «Земский учитель» имеют право на единовременную выплату в размере 1 млн. рублей.

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