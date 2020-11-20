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В Пензе будет открыт центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

15:16 | 20.11.2020 | Образование

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Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будет открыт в Пензе на базе областного центра развития творчества детей и юношества.

В Пензе будет открыт центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, он станет в стране 53-м, созданным в рамках всероссийского проекта, направленного на снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних.

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«Обучение на базе центров по профилактике детского травматизма включает в себя теорию, практику и игровые форматы. Для трех возрастных категорий детей и подростков разработаны отдельные модули», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что реализация проекта предусматривает работу так называемой «Лаборатории безопасности».

«Специализированный ярко-желтый автобус будет выезжать в школы области, а педагоги центра — собирать детей на уроки по безопасному поведению на дороге. Оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации», — отметили в министерстве образования.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности оснащение центра насчитывает более 70 позиций, включая раздаточный материал.

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