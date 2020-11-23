EN
19:17:14 Понедельник, 23 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензу поступила мобильная лаборатория для обучения детей безопасному поведению на дорогах

18:32 | 23.11.2020 | Образование

Печать

Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. «Лаборатория безопасности», представляющая собой микроавтобус с оборудованием и обучающими материалами, посвященными правилам поведения на дорогах, поступила в распоряжение центра развития творчества детей и юношества Пензенской области.

В Пензу поступила мобильная лаборатория для обучения детей безопасному поведению на дорогах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Внутри автомобиля находятся велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели автобуса и остановки.

Оснащение позволит моделировать на занятиях со школьниками различные дорожные ситуации, приближенные к реальным, и выработать навыки безопасного поведения.

Как сообщил журналистам директор центра развития творчества детей и юношества Сергей Холюков, «Лаборатория безопасности» будет выезжать даже в самые отдаленные районы области по заявкам муниципалитетов.

В Пензе по его словам, уроки планируется проводить в созданном на базе учреждения центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Он уточнил, что такими уроками намечено охватить до 10 тыс. детей в год.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе установлена личность мужчины, подозреваемого в краже денег из пиццерии В Пензенской области с марта зарегистрировано около 15,5 тыс. случаев внебольничной пневмонии
В пензенском водоеме обнаружено вмерзшее в лед тело мужчины Пензенские предприятия сферы услуг столкнулись с новым видом мошенничества
Художница Анна Король умерла на 95-м году жизни В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 10 детей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама