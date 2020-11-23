В Пензу поступила мобильная лаборатория для обучения детей безопасному поведению на дорогах Образование

Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. «Лаборатория безопасности», представляющая собой микроавтобус с оборудованием и обучающими материалами, посвященными правилам поведения на дорогах, поступила в распоряжение центра развития творчества детей и юношества Пензенской области.

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Внутри автомобиля находятся велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели автобуса и остановки.

Оснащение позволит моделировать на занятиях со школьниками различные дорожные ситуации, приближенные к реальным, и выработать навыки безопасного поведения.

Как сообщил журналистам директор центра развития творчества детей и юношества Сергей Холюков, «Лаборатория безопасности» будет выезжать даже в самые отдаленные районы области по заявкам муниципалитетов.

В Пензе по его словам, уроки планируется проводить в созданном на базе учреждения центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Он уточнил, что такими уроками намечено охватить до 10 тыс. детей в год.