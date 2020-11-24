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Поставка оборудования для нового корпуса детсада в Заре ожидается на следующей неделе

19:13 | 24.11.2020 | Образование

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Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Оборудование для нового корпуса детского сада в микрорайоне Заря города Пензы, как ожидается, начнет поступать на следующей неделе. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин в ходе выездного совещания на строящемся объекте во вторник, 24 ноября.

Поставка оборудования для нового корпуса детсада в Заре ожидается на следующей неделе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В целом по оборудованию контракты мы тоже все подписали», — сказал он.

По словам главы администрации Пензы, штатным расписанием предусмотрена работа 40 человек.

Андрей Лузгин подчеркнул, что проблем с набором персонала нет, как не ожидается сложностей и с комплектованием групп, поскольку неподалеку многодетные семьи ведут строительство индивидуального жилья.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 апреля 2020 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «АлексСтрой» заключили контракт на возведение корпуса №2 детского сада на улице Турищева в Заре.

Его цена составила 122 млн. 468 тыс. 540 рублей.

Срок завершения работ по контракту — 15 декабря 2020 года.

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