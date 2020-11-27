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Слухи об отравлении воспитанников детсада №111 не имеют под собой почвы — Юрий Голодяев

12:50 | 27.11.2020 | Образование

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Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Слухи об отравлении нескольких воспитанников детского сада №111 в Пензе не имеют под собой почвы. Об этом заявил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Слухи об отравлении воспитанников детсада №111 не имеют под собой почвы — Юрий Голодяев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За неделю в 111-м детском саду заболели пять детей из разных групп в разное время, поэтому слухи, которые ходят, о том, что это отравление, под собой не имеют почвы», — сказал он, комментируя сложившуюся ситуацию в ходе 17-й очередной сессии гордумы в пятницу, 27 ноября.

Юрий Голодяев уточнил, что кишечная инфекция была подтверждена у одной девочки, которая с 25 ноября уже вновь посещает детсад; у другого ребенка выявлена ротавирусная инфекция, у третьего воспитанника — гастроэнтерит.

«По детям, которые в больнице, у нас пока информации нет», — добавил он.

Начальник управления образования повторно акцентировал внимание на том, что заболели дети из нескольких групп, причем это произошло в разное время.

«Остальные почему этими пищевыми продуктами не отравились, если они питаются из одного котла? [...] Роспотребнадзор приглашен, [специалисты] сняли мазки, сняли смывы, и источник обязательно будет установлен, если он есть, если это не отдельные случаи просто совпали по времени. И такое бывает», — отметил Юрий Голодяев.

Он также сообщил, что в настоящее время ротавирусная инфекция выявлена в школе №11.

«Сегодня с ротавирусом слегли дети 11-й школы. [...] Из разных классов дети, причем одна треть из них школьную столовую не посещала», — сказал начальник управления образования Пензы.

По его словам, причина заболевания учащихся устанавливается.

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