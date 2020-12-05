В Пензе обсудили заболеваемость коронавирусом среди детей Образование

Пенза, 5 декабря 2020. PenzaNews. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди детей стала одной из главных тем совещания, состоявшегося в администрации Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяны Маловой, в настоящее время обстановка остается стабильной, но напряженной.

«Видим небольшой рост по заболеваемости. На следующей неделе будет более полная картина», — сказала она.

Читайте также

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 37 детей

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин, говоря о закрытии в некоторых школах сразу по несколько классов, поручил проанализировать, контактировали ли друг с другом заразившиеся дети.

«Посмотрите, какие это классы, где они пересекались друг с другом, к примеру, переходили для проведения профильных уроков в другие кабинеты, как проводилась санобработка помещений, есть ли в этих школах смещение графика — все те требования, которые быть выполнены в образовательных учреждениях. На основании результатов анализа будем предпринимать дополнительные меры», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.