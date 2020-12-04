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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 37 детей

14:42 | 04.12.2020 | Медицина

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Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 173 человек, в том числе у 37 детей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в пятницу, 4 декабря.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 37 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 74 факта инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 20 — в Нижнеломовском районе, по 17 — в Пензенском и Лунинском, 16 — в Шемышейском, 10 — в Башмаковском, пять — в городе Заречном, три — в Земетчинском районе, по два — в Сердобском, Тамалинском и Иссинском, по одному — в Каменском, Вадинском, Мокшанском, Наровчатском и Бессоновском.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 539 человек, сняты с наблюдения 50 тыс. 363», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что всего в регионе проведено 509 тыс. 48 исследований на COVID-19, охват населения тестированием на коронавирус составил 36,28%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 20 тыс. 895 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 17 тыс. 814 пациентов. Зарегистрирован 251 летальный исход.

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