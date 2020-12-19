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В сердобском техникуме открыто пять современных мастерских

11:30 | 19.12.2020 | Образование

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Сердобск, 19 декабря 2020. PenzaNews. Пять современных мастерских открыто в сердобском многопрофильном техникуме Пензенской области в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

В сердобском техникуме открыто пять современных мастерских

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, на оснащение мастерских направлено более 70 млн. рублей, в том числе 43,7 млн. рублей из федерального бюджета.

«Новое оборудование позволит на высоком технологическом уровне проводить обучение в техникуме по направлениям «Агрономия», «Ветеринария», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в мастерских установлены 3D-микроскопы, автоматические анализаторы, учебные тренажеры, тракторы, ветеринарный рентгеновский портативный аппарат, операционное и другое оборудование.

«В мастерских будет организовано обучение в соответствии со стандартами опережающей подготовки. Планируется аккредитовать центры проведения демонстрационного экзамена, обустроить площадки проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», — отметили в министерстве образования.

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