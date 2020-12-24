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В Пензе стартовал муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям»

09:10 | 24.12.2020 | Образование

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Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. XIII муниципальный конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стартовал в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина в Пензе. Об этом сообщается на сайте городского управления образования.

В Пензе стартовал муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В борьбу за победу вступили семь педагогов: Елена Устинова, Елена Солдатова, Алексей Солуданов, Виталия Косова, Ирина Белкина, Оксана Докина и Игорь Корнюшенко.

В первый день состязаний, 23 декабря, они представили занятие на тему «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе».

24 декабря состоятся индивидуальное испытание «Защита дополнительной общеобразовательной программы» и импровизированный конкурс «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое мышление».

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