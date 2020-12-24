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Педагог из Пензы стала призером конкурса «Воспитать человека»

09:29 | 24.12.2020 | Образование

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Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Воспитатель пензенского губернского лицея Анна Астафичева стала призером всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», организованного Минпросвещения России и общероссийским профсоюзом образования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Педагог из Пензы стала призером конкурса «Воспитать человека». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятие прошло в два тура в дистанционном формате», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в финале за победу боролись 20 педагогов и девять управленческих команд образовательных организаций из 22 регионов России в трех номинациях: «Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений», «Система воспитания в образовательной организации» и «Воспитание классного коллектива», в которой Анна Астафичева заняла второе место.

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