Педагог из Пензы стала призером конкурса «Воспитать человека» Образование

Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Воспитатель пензенского губернского лицея Анна Астафичева стала призером всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», организованного Минпросвещения России и общероссийским профсоюзом образования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

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«Мероприятие прошло в два тура в дистанционном формате», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в финале за победу боролись 20 педагогов и девять управленческих команд образовательных организаций из 22 регионов России в трех номинациях: «Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений», «Система воспитания в образовательной организации» и «Воспитание классного коллектива», в которой Анна Астафичева заняла второе место.