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Николай Ларюшин награжден орденом Почета

10:31 | 29.12.2020 | Образование

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Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Профессор кафедры механизации технологических процессов в АПК Пензенского государственного аграрного университета Николай Ларюшин удостоен ордена Почета.

Николай Ларюшин награжден орденом Почета

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил ему государственную награду в домашней обстановке в минувший понедельник, 28 декабря.

«Вы известный ученый как в России, так и других странах. Ваши разработки признаны в Англии, Голландии, Турции, Индии, Новой Зеландии. Орден Почета — очень высокая награда главы государства, и Вы ее, без сомнения, заслужили по праву», — сказал Иван Белозерцев.

«Служу России», — ответил Николай Ларюшин.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в 2020 году Николай Ларюшин отметил 80-летие. Однако он по-прежнему занимается преподавательской и научной деятельностью.

Педагог внес значительный вклад в развитие приоритетного направления науки по вопросам теоретических и экспериментальных исследований рабочих органов и машин для производства сельскохозяйственных культур. Является автором более 400 научных трудов, в том числе 35 монографий, 39 учебных пособий, имеет более 40 авторских свидетельств и патентов.

Указом президента России Владимира Путина №520 от 21 августа 2020 года награжден орденом Почета за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

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