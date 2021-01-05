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Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в Пензе в 2021 году

09:30 | 05.01.2021 | Образование

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Пенза, 5 января 2021. PenzaNews. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) будет создан в Пензе в 2021 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в Пензе в 2021 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он будет заниматься профессиональной ориентацией, ускоренным профобучением, подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и практикам, в том числе WorldSkills», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ЦОПП будет формировать заказ на реализацию программ опережающей профессиональной подготовки и оценку их результативности.

В министерстве образования пояснили, что при разработке программ будут учитываться данные мониторинга, в том числе сведения о востребованности рабочих кадров в Пензенской области; список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профобразования; перечень компетенций «Ворлдскиллс Россия».

«ЦОПП будет не только содействовать появлению в регионе новых компетенций, но и повышению квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, обеспечению доступности современной материально-технической базы, формированию и развитию экспертных сообществ», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что услуги, оказываемые центром опережающей профессиональной подготовки, ежегодно будут получать не менее 4 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2019 года стало известно, что Пензенская область в числе 48 субъектов РФ прошла отбор на участие в мероприятии «Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Согласно утвержденному показателю, в 2021 году в регионе должен быть создан центр опережающей профессиональной подготовки.

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