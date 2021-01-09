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В Пензенской области в 21 школе будут созданы «Точки роста»

11:23 | 09.01.2021 | Образование

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Пенза, 9 января 2021. PenzaNews. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» будут открыты в 21 школе Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензенской области в 21 школе будут созданы «Точки роста». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уроки ОБЖ и технологии будут вестись на новом уровне с использованием современного оборудования. В распоряжении ребят будут очки виртуальной реальности, квадрокоптеры и многое другое», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в 2020 году «Точки роста» были созданы в 35 школах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2019 года стало известно, что Пензенская область в числе 80 субъектов РФ прошла отбор на получение субсидии в рамках реализации мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Денежные средства должны быть направлены на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

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