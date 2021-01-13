Участники движения WorldSkills проведут мастер-класс для работников школьных столовых Образование

Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Представители движения WorldSkills в компетенции «Поварское дело» — эксперт Елена Алькаева, а также победители регионального чемпионата Татьяна Кузнецова и Екатерина Хлыстова — проведут в Пензе мастер-класс для работников школьных столовых. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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В ходе мероприятия под названием «Школьное питание: перезагрузка» будут рассмотрены вопросы приготовления блюд с использованием пароконвектомата, термомикса и сувида.

Также планируется уделить внимание приемам высокой кухни, позволяющим максимально сохранить пищевую ценность и улучшить внешний вид готовых блюд.

Программа мастер-класса включает в себя приготовление холодных закусок, супов и вторых горячих блюд из курицы, рыбы и сезонных овощей.

Обучающее мероприятие пройдет на базе пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции в предстоящую субботу, 16 января.