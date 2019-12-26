В колледже на улице Аустрина в Пензе открыто пять мастерских по стандартам WorldSkills Образование

Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. Пять мастерских для подготовки специалистов по направлениям «Администрирование отелей», «Хлебопечение», «Технология моды», «Ресторанный сервис» и «Парикмахерское искусство», которые оборудованы в соответствии со стандартами WorldSkills Russia на средства федерального гранта в размере 7 млн. 460 тыс. рублей, торжественно открыто в пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса.

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Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что в учреждениях среднего профессионального образования стали появляться такие мастерские, которых нет даже в вузах.

По его словам, вдвойне приятно, что в колледже созданы современные условия для подготовки специалистов в сфере ресторанного бизнеса и туристической отрасли.

«Пензенская область в последние годы очень успешно развивается в этом направлении», — сказал он.

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В свою очередь министр образования Пензенской области Александр Воронков сообщил, что это первые мастерские, которые обустроены в регионе по итогам конкурса Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».

«Я говорю с уверенностью, что в будущем году мы откроем еще 10 мастерских на базе пензенского госуниверситета и сердобского многопрофильного техникума», — пояснил глава регионального ведомства, уточнив, что в ПГУ они будут посвящены IT-направлению, а в Сердобске — сельскохозяйственному.

Александр Воронков уточнил, что всего до конца 2024 года в рамках национального проекта «Образование» будет открыто 50 современных мастерских.

Также к участникам церемонии обратилась директор пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Татьяна Пронькина, которая выразила благодарность всем, благодаря кому удалось оборудовать мастерские в кратчайшие сроки.