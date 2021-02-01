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Лилия Чащина назначена начальником управления образования Пензы

10:31 | 01.02.2021 | Образование

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Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Лилия Чащина, занимавшая должность первого заместителя министра образования Пензенской области на протяжении почти 5 лет, назначена начальником управления образования Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы администрации города Анастасия Соборникова.

Лилия Чащина назначена начальником управления образования Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, Лилия Чащина будет официально представлена коллективу в качестве руководителя управления в понедельник, 1 февраля.

В пресс-службе Минобразования Пензенской области уточнили, что последним рабочим днем первого заместителя министра стала минувшая пятница, 29 января.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Юрий Голодяев, возглавлявший управление образования Пензы с 2005 года, с 1 февраля ушел в отпуск, который продлится по 15 марта. По имеющейся информации, после его окончания он не вернется к прежней работе.

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