Юрий Голодяев возглавит центр технологического обучения Пензы Образование

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Юрий Голодяев, руководивший управлением образования Пензы с 2005 года, займет должность директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технологического обучения города Пензы». Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

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«До 15 марта Юрий Александрович находится в отпуске, с 15 марта официально переходит с должности руководителя управления образования на должность директора центра технологического обучения», — сказал он в ходе встречи с руководителями образовательных организаций города, состоявшейся в лицее современных технологий управления №2 в понедельник, 1 февраля.

Андрей Лузгин от лица присутствующих поблагодарил Юрия Голодяева за работу.

Он отметил, что за прошедшие годы сделано немало, в том числе открыты новые детские сады и школы, обновлено технологическое оборудование столовых учреждений образования.

В настоящее время директором центра технологического обучения Пензы является Светлана Кудинова. Она заняла эту должность в 2013 году.