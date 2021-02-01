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Юрий Голодяев возглавит центр технологического обучения Пензы

16:28 | 01.02.2021 | Образование

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Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Юрий Голодяев, руководивший управлением образования Пензы с 2005 года, займет должность директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технологического обучения города Пензы». Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

Юрий Голодяев возглавит центр технологического обучения Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«До 15 марта Юрий Александрович находится в отпуске, с 15 марта официально переходит с должности руководителя управления образования на должность директора центра технологического обучения», — сказал он в ходе встречи с руководителями образовательных организаций города, состоявшейся в лицее современных технологий управления №2 в понедельник, 1 февраля.

Андрей Лузгин от лица присутствующих поблагодарил Юрия Голодяева за работу.

Он отметил, что за прошедшие годы сделано немало, в том числе открыты новые детские сады и школы, обновлено технологическое оборудование столовых учреждений образования.

В настоящее время директором центра технологического обучения Пензы является Светлана Кудинова. Она заняла эту должность в 2013 году.

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