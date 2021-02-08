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Губернатор рекомендовал возобновить очные занятия в пензенских вузах

16:59 | 08.02.2021 | Образование

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Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал возобновить очные занятия в вузах региона.

Губернатор рекомендовал возобновить очные занятия в пензенских вузах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вакцина дает возможность возвращаться к обычной жизни. Сегодня я, пользуясь случаем, учитывая то, что на этом мероприятии присутствуют ректоры высших учебных заведений, рекомендую всем пензенским вузам, уходившим на дистанционное обучение, на онлайн-обучение, переходить на стандартный режим работы», — сказал он в ходе мероприятия, посвященного Дню российской науки, которое состоялось в правительстве региона в понедельник, 8 февраля.

По словам Ивана Белозерцева, ситуация «позволяет постепенно снимать ограничения».

«Количество госпитализированных больных коронавирусной инфекцией в Пензенской области уменьшилось в два с лишним раза. Это большое достижение», — отметил губернатор.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 февраля 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 34 тыс. 435 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 27 тыс. 565. Зарегистрировано 397 летальных исходов.

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