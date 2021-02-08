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В Пензенской области за сутки зарегистрировано 211 случаев заражения коронавирусом

11:32 | 08.02.2021 | Медицина

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Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. 211 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 198 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 8 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 211 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 34 тыс. 435 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 27 тыс. 565.

Умерли 397 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 3 млн. 983 тыс. 197 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 15 тыс. 916 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 472 тыс. 91 пациент, из них 15 тыс. 881 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 77 тыс. 68, за сутки зарегистрировано 407 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

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