Итоговое собеседование по русскому языку пройдут более 11 тыс. пензенских девятиклассников Образование

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. 11 тыс. 96 учеников девятых классов школ Пензенской области пройдут итоговое собеседование по русскому языку, которое с 2019 года является обязательной процедурой допуска к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Для проведения итогового собеседования предусмотрен основной срок — 10 февраля и два резервных срока — 10 марта и 17 мая», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что учащимся предстоит выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по выбранной теме и диалог с экзаменатором.

«Результатом итогового собеседования будет «зачет» или «незачет», — отметили в министерстве, добавив, что к государственной итоговой аттестации будут допущены только девятиклассники, получившие «зачет».