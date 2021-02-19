«Неделя мастерства» ждет школьников Пензенской области в весенние каникулы Образование

Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Серия тематических мероприятий под общим названием «Неделя мастерства» будет организована для учащихся школ Пензенской области в весенние каникулы, которые рекомендовано провести в единые сроки — с 22 по 28 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Это позволит мобилизовать возможности школ, учреждений дополнительного образования и культуры для организации позитивного досуга детей, усилить контроль за безопасностью учащихся», — отмечается в тексте.

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В нем напоминается, что 2021-й объявлен Годом культурного и духовного наследия в Пензенской области, поэтому решено провести выставки, мастер-классы и встречи с народными умельцами для популяризации ремесел и промыслов.

«Учреждения культуры на льготных условиях проведут экскурсии для организованных групп детей», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что, используя полученные во время каникул знания, впоследствии дети вместе с родителями смогут заняться изготовлением поделок.

«По итогам «Недели мастерства» в каждом муниципалитете пройдет награждение участников, а лучшие работы будут представлены на областной уровень», — сказано в тексте.