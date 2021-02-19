Подписано постановление о создании ГАУ «Центр опережающей профессиональной подготовки» Образование

Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление регионального правительства о создании государственного автономного учреждения «Центр опережающей профессиональной подготовки».

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«Определить министерство образования Пензенской области органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного автономного учреждения Пензенской области «Центр опережающей профессиональной подготовки», созданного в соответствии с настоящим постановлением», — говорится в документе.

В нем уточняется, что основными целями деятельности учреждения будут являться координация развития и использования ресурсов Пензенской области для опережающей профессиональной подготовки, в том числе профориентации, ускоренного профобучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем лучшим мировым практикам и стандартам, в том числе WorldSkills.

Из постановления следует, что центр будет располагаться в здании технопарка высоких технологий «Рамеев» в Пензе на улице Центральной, 1В.

«Недвижимое имущество по месту нахождения юридического адреса учреждения планируется предоставить учреждению на условиях аренды. Особо ценное движимое имущество планируется приобрести в 2021 году за счет средств субсидии из федерального бюджета [...] и бюджета Пензенской области», — добавляется в документе.