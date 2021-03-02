EN
20:04:58 Вторник, 2 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за два года создано 20 мастерских по стандартам WorldSkills

15:35 | 02.03.2021 | Образование

Печать

Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. Двадцать мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills, открыто в Пензенской области за два года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области за два года создано 20 мастерских по стандартам WorldSkills. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По национальному проекту «Образование» в Пензенской области появились современные мастерские по стандартам WorldSkills. [...] За два года было создано 20 таких мастерских», — сказал он в ходе пленарного заседания «Роль стандартов WorldSkills Russia в реализации мероприятий национальных проектов в Пензенской области», состоявшегося в правительстве региона во вторник, 2 марта.

Иван Белозерцев добавил, что в 2021 году новые мастерские будут открыты в пензенском колледже архитектуры и строительства.

«За счет средств федерального и областного бюджетов было закуплено современное оборудование, которое сегодня используется при подготовке кадров для IT-сферы, сельского хозяйства, сферы услуг. На эти цели мы выделили порядка 110 млн. рублей», — отметил губернатор.

Новости партнеров
Читайте также
Иван Белозерцев отметил роль работодателей в подготовке специалистов В больнице Кузнецка введен в эксплуатацию новый компьютерный томограф
В административном здании на улице Каракозова в Пензе произошел пожар В Пензенской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 17,6%
Пензенец приговорен к 10 годам колонии за преступление сексуального характера и грабеж Причину провала асфальта в районе улицы Чкалова устраняет ресурсоснабжающая компания
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама