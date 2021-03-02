В Пензенской области за два года создано 20 мастерских по стандартам WorldSkills Образование

Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. Двадцать мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills, открыто в Пензенской области за два года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«По национальному проекту «Образование» в Пензенской области появились современные мастерские по стандартам WorldSkills. [...] За два года было создано 20 таких мастерских», — сказал он в ходе пленарного заседания «Роль стандартов WorldSkills Russia в реализации мероприятий национальных проектов в Пензенской области», состоявшегося в правительстве региона во вторник, 2 марта.

Иван Белозерцев добавил, что в 2021 году новые мастерские будут открыты в пензенском колледже архитектуры и строительства.

«За счет средств федерального и областного бюджетов было закуплено современное оборудование, которое сегодня используется при подготовке кадров для IT-сферы, сельского хозяйства, сферы услуг. На эти цели мы выделили порядка 110 млн. рублей», — отметил губернатор.