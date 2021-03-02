Иван Белозерцев отметил роль работодателей в подготовке специалистов
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Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил роль работодателей в подготовке специалистов для различных отраслей экономики.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Когда представители учебных заведений и предприятий собираются вместе, на обсуждение выносится тема качества подготовки кадров. Это было всегда, это есть и сегодня. Опыт показывает, что только активное участие потенциального работодателя в обучении может обеспечить подготовку специалистов, которые обладали бы необходимыми навыками и квалификацией», — сказал он в ходе пленарного заседания «Роль стандартов WorldSkills Russia в реализации мероприятий национальных проектов в Пензенской области», состоявшегося в правительстве региона во вторник, 2 марта.
Иван Белозерцев выразил мнение, что больше времени необходимо уделять практике на предприятиях.
«Этому должна предшествовать большая организаторская работа и со стороны учебного заведения, и со стороны работодателя», — отметил глава региона.
Губернатор добавил, что важным направлением является «подготовка профессионала, способного рационально подходить к использованию ресурсов, умеющего креативно мыслить».
«Это тоже сегодня важно не только для конкретного работодателя, это значимо для всей экономики нашего Пензенского региона, поэтому и подходы к оценке качества подготовки кадров должны иметь свои особенности. Конечно, необходимо учитывать потребности конкретных предприятий», — констатировал Иван Белозерцев.
В то же время, по его словам, нужно оценивать навыки человека как профессионала в соответствующей сфере, а не как работника какого-либо определенного производства.