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Иван Белозерцев отметил роль работодателей в подготовке специалистов

18:27 | 02.03.2021 | Образование

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Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил роль работодателей в подготовке специалистов для различных отраслей экономики.

Иван Белозерцев отметил роль работодателей в подготовке специалистов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Когда представители учебных заведений и предприятий собираются вместе, на обсуждение выносится тема качества подготовки кадров. Это было всегда, это есть и сегодня. Опыт показывает, что только активное участие потенциального работодателя в обучении может обеспечить подготовку специалистов, которые обладали бы необходимыми навыками и квалификацией», — сказал он в ходе пленарного заседания «Роль стандартов WorldSkills Russia в реализации мероприятий национальных проектов в Пензенской области», состоявшегося в правительстве региона во вторник, 2 марта.

Иван Белозерцев выразил мнение, что больше времени необходимо уделять практике на предприятиях.

«Этому должна предшествовать большая организаторская работа и со стороны учебного заведения, и со стороны работодателя», — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что важным направлением является «подготовка профессионала, способного рационально подходить к использованию ресурсов, умеющего креативно мыслить».

«Это тоже сегодня важно не только для конкретного работодателя, это значимо для всей экономики нашего Пензенского региона, поэтому и подходы к оценке качества подготовки кадров должны иметь свои особенности. Конечно, необходимо учитывать потребности конкретных предприятий», — констатировал Иван Белозерцев.

В то же время, по его словам, нужно оценивать навыки человека как профессионала в соответствующей сфере, а не как работника какого-либо определенного производства.

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