Стало известно о мерах, принятых в школах после предотвращения теракта в Пензенской области Образование

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Начальник управления образования Пензы Лилия Чащина сообщила о мерах, которые приняты в подведомственных учреждениях после задержания 16-летнего учащегося, который, по версии следствия, планировал совершить теракт в одной из школ региона.

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«Все мероприятия с обучающимися в рамках воспитательной компоненты проводятся с ребятами как в массовом характере, [...] так и в индивидуальном порядке. Сейчас все классные руководители в связи со сложившейся ситуацией получили поручение о том, что необходимо провести встречи, прежде всего классные часы, с ребятами о том, как правильно себя вести в социальных сетях», — сказала Лилия Чащина, отвечая на вопросы депутатов пензенской гордумы в ходе 20-й очередной сессии в четверг, 11 марта.

Она добавила, что также намечено скорректировать уроки ОБЖ.

«У нас в рамках учебной программы существует курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Мы сейчас проговорили с педагогами, что нужно усилить этот модуль и перенести его в учебной программе на ближайшее время для того, чтобы акцентировать на этом внимание», — пояснила начальник управления образования.

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По словам Лилии Чащиной, ведется активная работа с родителями учащихся, при этом общение проходит либо очно в небольших группах, либо в онлайн-режиме.

«В этой ситуации очень важно сейчас [...] отслеживать странички социальных сетей наших ребят не только классной, но и родительской общественностью», — отметила она.

Глава управления образования Пензы подчеркнула, что повышенное внимание уделено фильтрации интернет-контента в школах.

«Родителей попросили, порекомендовали сделать то же самое на компьютерах и социальных страничках своих детей дома», — сказала Лилия Чащина.

Она сообщила, что налажено взаимодействие с кибер-дружинами, работающими на территории Пензенской области.

Кроме того, по ее словам, в связи с произошедшим представители ФСБ готовят методические рекомендации для классных руководителей с информацией о том, как они могут действовать в той или иной ситуации в рамках своих полномочий.