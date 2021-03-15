Минобразования отчиталось о проверке информации о принуждении к покупке портретов губернатора Образование

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области отчиталось о результатах проверки, проведенной в школе №78 города Пензы в связи с появлением в СМИ информации о принуждении родителей учащихся к покупке портретов губернатора Ивана Белозерцева для образовательной организации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, учащиеся обязаны знать государственные символы страны, гражданами которой они являются, своей малой родины. Государственные символы закреплены Конституцией Российской Федерации, а президент России является гарантом Конституции. В регионе высшее должностное лицо — губернатор. В школе эта работа ведется классным руководителем, используя возможности классного уголка. Оформление классного уголка — это коллективное дело, которое проводится вместе с ребятами, ведь он содержит не только информацию о стране, регионе, но и о коллективных делах класса, достижениях учеников», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобразования региона в понедельник, 15 марта.

Читайте также

Белозерцев огорчен информацией о покупке его портретов для школы за деньги родителей

В нем добавляется, что для оформления уголка классный руководитель обратился за помощью к родительскому комитету.

«Представитель родительского комитета предложил родителям учеников приобрести все необходимые материалы, но по итогам обсуждения было принято решение распечатать их на цветном принтере. Никакого давления на родителей со стороны классного руководителя или родительского комитета по сбору средств не было», — подчеркивается в тексте.

В нем напоминается, что, в соответствии с законодательством, родители могут оказать помощь образовательной организации, но только на добровольной основе.