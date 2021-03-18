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Проверка качества питания проведена в колышлейской школе №2

09:15 | 18.03.2021 | Образование

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Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. Сотрудники Роспотребнадзора и министерства образования Пензенской области провели проверку качества питания в школе №2 рабочего поселка Колышлей в минувшую среду, 17 марта.

Проверка качества питания проведена в колышлейской школе №2. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе мониторинга установлено следующее. 10 и 16 марта на пищеблоке школы осуществлены проверки сотрудниками Роспотребнадзора — замечания зафиксированы не были. 15 марта, в соответствии с меню, был приготовлен рис с рыбой. В указанный день участники образовательного процесса к руководству школы, сотрудникам пищеблока по поводу некачественного блюда не обращались», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства образования Пензенской области.

В нем уточняется, что пищеблок школы содержится в чистоте, используемые продукты имеют сертификат качества, поставщики зарегистрированы в системе «Меркурий».

«В школе организовано двухразовое горячее питание; для обучающихся, посещающих группу продленного дня, организован полдник. Фактическое меню соответствует перспективному меню, занижение массы порций не зарегистрировано. В меню включены свежие овощи, соки, рыба, творог, мясо кур. Повар имеет профессиональное образование. Бракераж готовой продукции осуществляется комиссией, в состав которой входят фельдшер, повар, учителя начальных классов. Ежедневно осуществляется отбор суточных проб», — поясняется в пресс-релизе.

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В тексте добавляется, что осуществляется и родительский контроль за качеством школьного питания: проводятся дегустации, а также анкетирование и беседы в ходе собраний.

«Руководству школы было рекомендовано оформить журнал родительского контроля и фиксировать каждый факт проверки со стороны родителей», — отмечается в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что в ходе выезда специалистов на место проведена встреча с родителями и учащимися, в ходе которой каких-либо претензий к качеству питания не прозвучало.

«Сотрудниками Роспотребнадзора отобраны суточные пробы блюд, приготовленных 15 марта 2021 года. Результаты исследования будут готовы 22 марта», — уточняется в тексте.

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