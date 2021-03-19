Специалисты Академии Минпросвещения оценили результаты развития пензенского образования Образование

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Специалисты Академия Минпросвещения России в ходе двухдневного рабочего визита в Пензенскую область положительно оценили результаты реализации национального проекта «Образование» на территории региона в 2020 году.

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Они посетили детский технопарк «Кванториум НЭЛ», «IT-куб» и школу имени М.Ю. Лермонтова в Засечном, где создан центр гуманитарного и технологического обучения «Точка роста».

Кроме того, специалисты ознакомились с работой Института регионального развития Пензенской области. В ходе общения с методистами учреждения в центре внимания были актуальные подходы к формированию дополнительных программ повышения профмастерства педагогических работников и способы улучшения образовательных результатов.

По итогам двухдневной работы принято решение о расширении сотрудничества Института регионального развития с Академией Минпросвещения России, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.