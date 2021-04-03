Создан попечительский совет пензенского центра выявления одаренных детей Образование

Пенза, 3 апреля 2021. PenzaNews. Четырнадцать человек вошли в состав попечительского совета центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский», сформированный в соответствии с распоряжением губернатора №142-р.

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Возглавил попечительский совет временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, заместителем председателя стал врио зампреда облправительства Олег Ягов, секретарем — врио министра образования региона Александр Воронков.

Также в совет включены временно исполняющие обязанности министров: строительства и дорожного хозяйства — Александр Гришаев, физкультуры и спорта — Григорий Кабельский, культуры и туризма — Татьяна Курдова, финансов — Любовь Финогеева.

Кроме того, в его составе будут работать ректоры четырех вузов: ПГУАС — Сергей Болдырев, ПГУ — Александр Гуляков, Пензенского ГАУ — Олег Кухарев, ПензГТУ — Дмитрий Пащенко.

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Помимо этого, в попечительский совет вошли начальник управления образования Пензы Лилия Чащина, заместитель председателя Законодательного собрания региона Владимир Полукаров и руководитель образовательного фонда «Таланты и успех» Елена Шмелева.

Одной из основных функций попечительского совета будет являться определение приоритетных направлений образовательной и спортивной деятельности центра «Ключевский», в том числе тематик реализуемых программ по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство».

Также в зону его ответственности будут входить назначение (одобрение) руководителя центра и досрочное прекращение (представление о прекращении) его полномочий; согласование основных параметров организационной структуры; формирование и утверждение состава постоянно действующего экспертного совета; утверждение критериев отбора обучающихся и руководителей программ по различным направлениям.